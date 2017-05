Bizar: F1-auto Wehrlein op z'n kant na botsing

Alle volgers van de wedstrijd in het prinsdom werden plots opgeschrikt door het aanzicht van de bolide die negentig graden gekanteld tegen de muur stond, vlak voor de ingang van de tunnel op de baan.

Later bleek dat het ongeval was veroorzaakt door een botsing met de McLaren van Jenson Button, die even later eveneens uitviel. In de tussentijd werd de safety car op de baan gestuurd om de race te neutraliseren.

Wehrlein gaf over de teamradio aan ongedeerd te zijn, maar wel klem te zitten in zijn auto. Even later kon de Duitser alsnog wel uit zijn benarde positie bevrijd worden.