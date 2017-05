"Een grotere kans om een rit te winnen in een grote ronde krijg ik niet'', zei de Schiedammer van LottoNL-Jumbo bij Eurosport kort nadat hij was gefinisht.

De vlakke en enigszins dalende rit van Monza naar Milaan over ruim 29 kilometer was volgens Van Emden op zijn lijf geschreven. "Jungels en Dumoulin zijn de grootste concurrenten'', aldus Van Emden.

Tom Dumoulin kan later in de middag een gooi doen naar de eindzege in de Giro. Hij moet 53 seconden goedmaken op rozetruidrager Nairo Quintana.

VOLG HIER de belangrijkste updates in de slottijdrit van de Giro d'Italia. Pakt Tom Dumoulin de eindzege?