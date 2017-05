Verstappen: 'Gewoon enorm teleurgesteld'

De Nederlander eindigde als vijfde, terwijl hij eerder in de race nog uitzicht had op een derde plek. Die ging uiteindelijk echter naar Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo, die een betere pitstopstrategie bleek te hebben.

Pas ruim een uur na de race kwam Verstappen een reactie geven, waarbij hij toegaf enigszins afgekoeld te zijn, bij de camera van Ziggo Sport: "Dat ik zo snel moest stoppen voor nieuwe banden had ik totaal niet verwacht. Ik snap er niets van, maar het is toch voorbij nu. Ik had wel lekker door willen rijden maar ik had er ook de pest in dat ik meer dan zeventig ronden vast heb gezeten achter een Mercedes."

Begrip

"Het is allemaal achteraf, maar ik had gehoopt dat ik met mijn eerste pitstop goed zou zitten. Begrip van iedereen? Daar koop ik niets voor. Ik heb de race wel uitgereden, maar ja... ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen."

Even later luchtte de 19-jarige Limburger nog iets uitgebreider zijn hart: "Ik ben gewoon enorm teleurgesteld. Met mijn pitstop heb ik ook nog veel tijd verloren, wel acht tienden. Dat is ook niet ideaal. Met de safety car had ik nog geluk dat het net goed voor me ging. Alles ging hier gewoon net wel, net niet. Maar goed, zal ik dan maar zeggen dat finishen in de punten in Monaco positief is?"