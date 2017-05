De verliezend coach maakte zijn ploeg geen verwijten. "We wisten dat FC Utrecht heel fysiek zou spelen. In dat proces zijn we meegegaan", zei hij. "Dat type voetbal is niet ons spel, we zijn daarop afgetroefd. Maar uit mijn mond hoor je geen verwijten. Dit was een loodzwaar seizoen, waarin we 56 wedstrijden hebben gespeeld. Erg jammer dat we met lege handen staan, maar deze groep heeft over het gehele seizoen gemeten een prima prestatie geleverd."

Het was de tweede bittere pil van dit seizoen voor AZ, dat een maand geleden al naast de KNVB-beker (en daarmee een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League) greep, door de finale te verliezen van Vitesse.