Uitslag en eindstand 100e Giro d'Italia

De eindzege van de Limburger is de eerste Nederlandse overwinning in een grote ronde sinds Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won.

Nairo Quintana en Tom Dumoulin mochten zondag na de door Jos van Emden gewonnen etappe met de Sunweb-renner mee naar het podium.

Foto: screenshot

