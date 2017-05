En dat was na de 1-0 zege in eigen huis van donderdagavond ruim voldoende om na twee jaar weer te promoveren naar het hoogste niveau. In 2015 degradeerde de ploeg uit Breda onder Robert Maaskant uit de Eredivisie. In diezelfde periode werd NEC met overmacht kampioen van de Jupiler League.

Tegenovergesteld

Twee jaar later zitten beide clubs dus in de tegenovergestelde situatie. NEC slaagde er op de laatste speeldag van de Eredivisie niet in om zich veilig te spelen, en was veroordeeld tot play-offs om handhaving. Met FC Emmen had de formatie van de interim-trainers Ron de Groot en Patrick Pothuizen in de eerste ronde weinig moeite, maar tegen het NAC van Stijn Vreven waren de Nijmegenaren niet opgewassen.

NAC meldde zich met een 1-0 zege op zak vol vertrouwen in De Goffert, en had binnen een minuut ook in Nijmegen al op voorsprong kunnen komen. Cyriel Dessers bediende Giovanni Korte, maar de vleugelspits zag zijn poging door NEC-doelman Joris Delle gekeerd. Zes minuten later kwamen de bezoekers dan wel aan de leiding, toen Dessers van elf meter mocht aanleggen nadat scheidsrechter Kevin Blom op advies van de videoscheidsrechter een strafschop had gegeven.

Spanning

Dat gebeurde na een half uur opnieuw, toen Gregor Breinburg voor de thuisclub mocht aanleggen. Met een 1-1 ruststand was er nog een beetje spanning, maar na de 1-2 van Dessers en een daaropvolgende rode kaart voor Mohammed Rayhi van NEC verdween die compleet. Giovanni Korte en nogmaals Dessers maakten het meegereisde publiek uit Breda uitzinnig en dompelden de rest van de Goffert in rouw.