"Ik heb nog heel veel te leren, maar ik heb de Giro gewonnen. Heel veel mooier wordt het niet, maar hopelijk zit er nog veel meer in het vat. Ik hoop dat ik in de toekomst nog beter kan, maar eerst ga ik genieten", aldus de Limburger tegenover Eurosport.

Nairo Quintan, Tom Dumoulin en Vincenzo Nibali stralen op het podium. Foto: AFP

"Het beste moment van deze hele Giro was net, toen ik met de gehele ploeg op het podium stond. Al was de ritzege op Oropa ook mooi. We hebben drie weken lang in een super fijne sfeer samengewerkt met de ploeg. We waren altijd ontspannen en zijn nooit in paniek geweest. We hebben geweldig ons ding gedaan."



