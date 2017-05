Babel verovert Turkse titel met Besiktas

Het was de derde landstitel in zijn carrière voor Babel, die eerder in 2004 en in 2013 kampioen werd met Ajax.

Met de openingsgoal in het uitduel zette Babel Besiktas op het goede spoor. Oguzhan Özyakup, geboren in Zaandam, trof eveneens eenmaal doel. Anderson Talisca maakte het derde en vierde doelpunt voor Besiktas, dat voor de vijftiende keer een titel vierde.

Babel kwam in de winterse transferperiode over van het Spaanse Deportivo La Coruña en kende een uiterst succesvolle tweede seizoenshelft met Besiktas. De Nederlander begon alle zeventien competitieduels in de basis en scoorde vijf keer. Ook plaatste de aanvaller zich met de Turken bijna voor de halve finale van de Europa League, maar werd het door Olympique Lyon na strafschoppen uitgeschakeld.