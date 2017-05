FOTO'S - Groots afscheid Totti bij AS Roma

Invaller Diego Perotti maakte in de laatste minuut het beslissende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Genoa: 3-2. Daardoor had Napoli weinig aan de ruime zege op Sampdoria (4-2). Die club eindigde als derde en is daardoor aangewezen op de voorronden van de Champions League.

Foto: AFP

De 40-jarige Totti mocht na rust invallen bij AS Roma, waarvoor hij sinds 1993 onafgebroken in het eerste elftal speelde. Totti kwam tot 619 duels in de Serie A. Alleen Paolo Maldini kwam met 647 wedstrijden vaker in actie op het hoogste niveau van Italië. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd voor AS Roma.

Foto: Reuters

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP