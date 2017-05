Haase begon sterk tegen de 18-jarige Australiër, die te boek staat als een groot talent. Op het Parijse gravel was hij echter niet opgewassen tegen de ervaring van de Nederlander.

Dubbele break

Haase pakte al snel een break voorsprong en haalde de set met een dubbele break binnen. Ook in de tweede set brak hij twee keer de service van De Minaur en na een vroege break in de derde set speelde hij de partij geconcentreerd uit.

De kans is groot dat Haase de volgende ronde de degens kruist met Nadal. De Spaanse negenvoudig winnaar moet wel eerst nog afrekenen met de Fransman Benoît Paire. Kiki Bertens begint maandag aan Roland Garros. De 25-jarige tennisster uit Wateringen speelt de tweede partij op baan 2 tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Hogenkamp

Ook Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine komen maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in actie. Hogenkamp neemt het om 11.00 uur in de eerste partij op baan 8 op tegen Jelena Jankovic. De 32-jarige Servische bereikte in 2007, 2008 en 2010 de halve finales in Parijs.

Lemoine treft in de tweede partij op baan 4 de Amerikaanse Catherine Bellis. De Woerdense en haar Amerikaanse tegenstandster staan beiden voor het eerst op Roland Garros.