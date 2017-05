Davies verstoort zicht op podium Van der Mark

Pas bij het ingaan van de laatste ronde van race 2 moest hij buigen voor Ducati’s fabriekscoureur Chaz Davies. Ook de lange, blonde Brit kon niet voorkomen dat Kawasaki evenals in race 1 op zaterdag een dubbele zege boekte. De Noord-Ier Jonathan Rea ging eerder over de finish dan team- en landgenoot Tom Sykes. De regerend wereldkampioen kreeg de eer toegezwaaid om voor de 100e overwinning van het Japanse merk in het WK Superbike te zorgen.

Domein

Donington Park is het domein van Britse superbikers. Sykes ging in race 1 voor negende keer aan de haal met de overwinning, voor merkgenoot Leon Haslam. De Italiaan Marco Melandri was in 2012 de laatste buitenlander die er wist te winnen. Ook Van der Mark en zijn Britse teamgenoot Alex Lowes konden de hegemonie van de ‘Kawa’s’ niet doorbreken. Lowes mocht dankzij crashes van Rea en Davies in race 1 wel als derde het podium betreden.

Antwoord schuldig

De Nederlander, die in race 1 knap vijfde werd na vanaf P11 te zijn gestart, leek op zondag in zijn voetsporen te treden. Dankzij de omgekeerde startvolgorde begon ‘Magic Michael’ op de eerste startrij en wist meteen vooraan mee te doen. Door een crash van Haslam achter hem, waardoor Davies even buiten de baan werd gedrukt, had hij zelfs een ruime marge met zijn achtervolgers. Op de bliksemstart van Rea moest hij al het antwoord schuldig blijven. Davies kwam nadien zo sterk terug dat hij Van der Mark in het zicht van de finish passeerde. De Yamaha-rijders werden daardoor ‘best of the rest’, wat een afspiegeling is van de voorgaande races.

Stand wereldkampioenschap superbike: 1. Rea (GBr) Kawasaki 260 punten, 2. Sykes (GBr) Kawasaki 205, 3. Davies (GBr) Ducati 185, 4. Melandri (Ita) Ducati 137, 5. Lowes (GBr) Yamaha 121, 6. Van der Mark (Ned) Yamaha 102.