Breukink: ’Twee etappes waren cruciaal’

Het vervult Breukink (53) met gepaste trots dat Tom Dumoulin in de leemte heeft voorzien die hij jammerlijk achterliet. Hij werd tussen 1987 en 1989 achtereenvolgens derde, tweede en vierde in de eindrangschikking. Maar meer nog dan aan die ereplaatsen in de Ronde van Italië zal hij worden herinnerd als de winnaar van de beruchte etappe in de sneeuw naar de Gavia in ’88. Het staat in de rijke annalen van het wielrennen te boek als de dag dat grote mannen huilden.

"Als gevolg van die dag heb ik dat jaar de Giro niet gewonnen. Dat was, achteraf gezien, wel een beetje een dingetje. Ik ben blij voor Dumoulin dat hem zoiets bespaard is gebleven, al is het bij vlagen wel penibel geweest.”

Niet ziek

Twee dagen waren in Breukinks optiek cruciaal. "Dinsdag, na die veelbesproken stop in de berm, reed hij in zijn eentje de vijfde tijd op de Stelvio. Dat liet dus zien dat hij niet ziek was. Twee dagen later was hij net zo goed als Quintana en Nibali.”

Volgens Breukink won Dumoulin de Giro vooral op zaterdag, toen hij dankzij hand- en spandiensten van derden slechts vijftien seconden moest toegeven op de concurrentie. "Had hij daar een minuut of meer aan zijn broek gekregen, dan had hij het in de afsluitende tijdrit nooit gered.”

Alleskunner

Alleskunner Dumoulin, zo meent hij, moet ook in de Tour de France tot veel in staat kunnen zijn. „Wanneer je zo allround bent, dan kun je ook de gele trui winnen. Dan moet alleen alles kloppen. De vorm, de ploeg én het parkoers. Vooral dat laatste.”