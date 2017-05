’Verhoogde adrenaline oorzaak sanitaire stop Dumoulin’

Het gebeurde in één van de belangrijkste etappes van deze Giro, de koninginnenrit naar Bormio. "Ik heb van alles in de media gelezen. Dat het aan te veel suikerconsumptie zou kunnen liggen, omdat hij te veel gelletjes genomen zou hebben. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, omdat de gels zorgvuldig worden ontwikkeld op verteerbaarheid. Die enkelvoudige suikers van de gels worden direct opgenomen in het bloed. Een volkoren boterham met kaas had dit ongemak veel eerder kunnen veroorzaken.”

Van der Stelt wijst op de aanmaak van adrenaline, die ook extra wordt gestimuleerd door inspanning en stress tijdens een wedstrijd die op ontploffen staat. „Adrenaline is hartstikke gunstig voor de bloedsomloop en de sportprestaties, maar minder goed voor het darmstelsel. In combinatie met hoogte geeft dat ook nog eens een verhoogde fysieke stressfactor.”

Voor de laatste ritten van deze Giro d’Italia heeft Van der Stelt met Dumoulin gesproken over de momenten waarop hij voedsel tot zich moest nemen om zo een herhaling te voorkomen."We hebben gekeken naar punten waar hij het beste kan eten. Op momenten dat het rustiger in de koers is, minder stressvol in het peloton.”

Van der Stelt had voor Dumoulin en de rest van de ploeg een gedetailleerd eetprogramma opgesteld. "We hebben het hele parcours doorgenomen en aan de hand daarvan de dagelijkse menu’s opgesteld. Alles is tot in detail berekend, van ontbijt tot en met de extra’s na het avondeten. Afgestemd per dag. In een sprint-etappe verbranden ze zo’n 6000 calorieën en in een bergetappe 8000.”

Met het oog op de toekomst zal er dus nog specifieker gekeken worden naar de voeding van Dumoulin. "Voor Tom gaan we kijken hoe dit probleem met hem valt op te lossen. Zien of er qua eten iets aan te passen is. Het is het allerbelangrijkste om de darmen nog specifieker te trainen op opname van voeding tijdens zware inspanning. Zo kan Tom blijven profiteren van een optimale in race voeding. Dit kan tijdens zware trainingsblokken en op hoogte. Al is het natuurlijk nooit precies zoals in de wedstrijd.”

