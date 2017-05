Net zoals Yassin Ayoub en Nacer Barazite doet de aanvallende middenvelder mee aan de Ramadan, waardoor hij voor, tijdens of na de slijtageslag tegen AZ niet mocht eten of drinken. De uitblinker raakte daardoor bijna onwel. "We kunnen heel goed zonder eten, maar na zo’n wedstrijd verlang je wel naar water”, verklaarde Ayoub met een gortdroge mond.

"Na de wedstrijd heb ik direct mijn vrouw gebeld om te vragen of ze boodschappen voor me wilde doen voor in de avonduren. Alles wat in me opkwam, heb ik opgenoemd. Maar er gaat eerst minimaal een liter of drie water in.” Daarvoor moest Ayoub wachten tot 21.49 uur toen de zon officieel onderging.