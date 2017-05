Kruijswijk heeft advies voor impulsieve Dumoulin

"Voor Tom en het Nederlandse wielrennen is deze overwinning fantastisch. Ik gun het hem van harte”, zei de 29-jarige Brabander, die na zijn valpartij in de sneeuw van vorig jaar eigenlijk zelf hoopte mee te strijden voor de winst. „Dat was het doel, maar het was allemaal net niet. Het is mooi dat er een andere Nederlander heeft gewonnen.”

Wel had Kruijswijk nog wat advies voor Dumoulin, die in zijn ogen op sommige momenten iets te impulsief reageerde. Zo verweet hij Kruijswijk en Bauke Mollema dat ze hem niet hielpen, om ze een dag later weer te bedanken.

"Tom heeft dat wel vaker. Eerst iets zeggen, vervolgens daar op moeten terugkomen. Hij moet vooral blijven hoe hij is, hoor. Ik denk dat hij beseft dat het soms niet handig is om van alles te roepen. Dat neemt niet weg dat deze zege hem geheel toekomt.”

