Hogenkamp verrast op Roland Garros

52 min geleden

Richel Hogenkamp heeft in de eerste ronde van Roland Garros verrassend gewonnen van Jelena Jankovic. De Nederlandse was in twee sets te sterk voor de Servische die in 2007, 2008 en 2010 nog in de halve finales van Parijs stond: 6-2 7-5.