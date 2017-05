VVV haalt aanvallende versterking binnen

Tissoudali (24) verruilde vorige zomer Telstar voor de Franse club, die hem op zijn beurt in de tweede seizoenshelft van dit seizoen verhuurde aan SC Cambuur. Met de Friese ploeg strandde de buitenspeler in de halve finale van de play-offs om promotie.

Met VVV, dat dit jaar kampioen van de Jupiler League werd, gaat Tissoudali in het nieuwe seizoen dus toch de Eredivisie in. Eerder trok VVV de Duitse goalie Lars Unnerstall al aan. De keeper (die nog met Klaas-Jan Huntelaar samenspeelde bij Schalke 04) komt over van Fortuna Düsseldorf.