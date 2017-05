Agassi ziet Djokovic goed starten in Parijs

Djokovic veroverde vorig jaar op het Franse gravel de enige grandslamtitel die nog ontbrak op zijn erelijst, door Andy Murray in de finale te verslaan.

De 30-jarige Serviër wordt in Parijs voor het eerst bijgestaan door André Agassi. Djokovic riep onlangs de hulp in van de Amerikaanse oud-toptennisser, nadat hij afscheid had genomen van een groot deel van zijn begeleidingsstaf. De twaalfvoudig grandslamwinnaar beleeft vooralsnog een tegenvallend seizoen, waarin hij pas één titel veroverde.

In de tweede ronde wacht Djokovic de winnaar van het duel tussen landgenoot Janko Tipsarevic en João Sousa uit Portugal.