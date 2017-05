Wiertz kan zich niet vinden in het voornemen van Roda JC om Aleksei Korotaev binnen te halen als aandeelhouder. Hij is van mening dat legalisering van de aandelentransactie pas aan de orde is na voltooiing van het forensisch onderzoek van de KNVB.

Tering naar de nering

De opgestapte RvC-voorzitter vindt dat de club niet langer op zoek moet gaan naar nieuwe buitenlandse investeerders en meent dat de Limburgers de tering naar de nering moeten zetten door te bezuinigen. Korotaev zit momenteel nog altijd vast in Dubai.

Roda JC speelde zich zondagmiddag met hangen en wurgen veilig door ternauwernood buurman MVV van zich af te houden. De ploeg won met 1-0 en bleef daardoor in de Eredivisie. Wiertz (die na de degradatie in 2014 aantrad) vond binnen Roda JC te weinig steun voor zijn opvattingen.