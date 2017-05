Voor de derde keer in drie dagen tijd was Wembley het decor van een Engelse beslissingswedstrijd. Nadat Arsenal zaterdag ten koste van Chelsea de FA Cup veroverde (2-1), dwong Blackpool zondag promotie naar de League One af dankzij een 2-1 zege op Exeter City. Het prachtige stadion in Londen was ditmaal in zijn geheel blauw-wit gekleurd, daar waar de supporters van Huddersfield en Reading dezelfde clubkleuren droegen.

De immense belangen voorafgaand aan de finale waren een ieder bekend. De winnaar van de eindstrijd zou niet alleen promotie naar de Premier League afdwingen, maar kon daarbij ook nog eens 170 miljoen pond (195 miljoen euro) bijschrijven. Voor zowel Reading als Huddersfield Town, die beiden magere jaren achter de rug hebben in het Championship, zou dat een enorme boost voor de club betekenen.

Foto: Hollandse Hoogte

Wel Van den Berg, geen Beerens

Bij Reading had Stam een basisplaats over voor Joey van den Berg, die centraal achterin begon en al snel een gele kaart pakte. Roy Beerens bleef op de bank. Bij Huddersfield begon voormalig SC Heerenveen-aanvaller Rajiv van La Parra. Het begin van het duel op Wembley was voor Huddersfield. In een tijdsbestek van tien minuten kregen The Terriers twee levensgrote mogelijkheden.

Eerst kopte Michael Hefele net naast en even later miste voormalig Vitesse-speler Isaiah Brown voor open doel. Een druk gebarende en gespannen ogende Stam zag Reading daar in de eerste helft weinig tegenover stellen. Alleen Lewis Grabban stichtte met een schot net naast gevaar.

In de tweede helft kwam het tempo iets hoger te liggen, maar werd het schouwspel kwalitatief niet veel beter. Alleen John Swift vond namens Reading Huddersfield-doelman Danny Ward op zijn weg, maar in de reguliere speeltijd zouden beide ploegen elkaars doel verder niet meer bestoken. Hoe graag de 76.682 aanwezige toeschouwers dat ook gezien zouden hebben.

Foto: Reuters

Verlenging en strafschoppen

Een verlenging bleek dan ook onafwendbaar, maar ook daar werd niet meer in gescoord. Wel veerde het zeer fanatieke publiek van Huddersfield Town in de slotfase nog eenmaal op toen Nakhi Wells uit de draai net naast schoot. Maar na 120 minuten moesten strafschoppen bepalen wie van de twee ploegen komend seizoen op het hoogste Engelse niveau speelt.

Reading mocht als eerste schieten in de serie en schoot de eerste drie penalty's raak. De ervaren doelman Ali Al Habsi stopte de tweede strafschop van Huddersfield Town, maar Liam Moore miste de vierde namens Reading, zodat na allebei vier penalty's de stand 3-3 was. De vijfde strafschop van Reading werd gemist door invaller Jordan Obita, waarna Christopher Schindler namens Huddersfield het vonnis voltrok.