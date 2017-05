'Juventus kan Real Madrid verrassen'

"Ik ben blij dat ik het privilege heb om in een Champions League-finale te staan". aldus Cuadrado tegenover JTV. "We moeten zeer attent zijn, omdat we weten dat zij erg sterk zijn op de counter. We moeten net als altijd defensief sterk zijn, alles opofferen voor onze ploeggenoten en gebruikmaken van de ruimte die zij weggeven."

Juventus ging twee jaar geleden onderuit in de finale tegen FC Barcelona (1-3). "We zijn dit jaar sterker en we hebben meer overtuiging dan twee jaar geleden", stelt Paulo Dybala. "We hebben spelers die eerder dergelijke finales hebben gespeeld, hopelijk is dat in ons voordeel."