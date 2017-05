Trotse Van La Parra: 'Ik sta op als Premier League-speler'

"We hebben het toch nog gedaan", aldus de gelukkige Van La Parra na de zege op Reading in de finale van de play-offs. "De Premier League is voor mij ongelofelijk. De stadions, de sfeer, alles is geweldig. Ik was vroeger altijd voor Manchester United, dus hopelijk kan ik volgend seizoen op Old Trafford spelen. Ik keek altijd op de televisie naar ze."

"Dit was een echte finale. Ik denk dat het wel gelijk op ging. Het was heel spannend, maar uiteindelijk hebben wij het beslist. Ik heb hier alleen maar van gedroomd. Het dringt nog niet helemaal tot me door, maar morgen sta ik op als een Premier League-speler", lacht de middenvelder.

'Te druk met feesten'

"Alles past dit seizoen in het plaatje. Al vanaf het begin stonden we in de top-zes en hebben we prima voetbal gespeeld", vindt de 25-jarige geboren Rotterdammer. "Met onze manier van spelen, verdienen we het om naar de Premier League te gaan."

Van La Parra nam het maandag op tegen onder meer Joey van den Berg, middenvelder van het Reading van manager Jaap Stam. "Het was speciaal om tegen Van den Berg te spelen, omdat wij samen een verleden hebben bij Heerenveen. Stam heb ik niet meer gesproken. Daarvoor was ik te druk met feesten…"