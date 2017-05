De twintigjarige Duitser is als negende geplaatst in Parijs. De huidige nummer tien van de wereldranglijst maakte kort voor Roland Garros grote indruk door in Rome zijn eerste masterstitel te veroveren.

Zverev versloeg in de finale in de Italiaanse hoofdstad de Serviër Novak Djokovic, nu de titelverdediger op het Franse grandslamtoernooi. De Duitser, die wordt gerekend tot de outsiders in Parijs, moet dinsdag een plek in de tweede ronde veiligstellen.