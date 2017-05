Oud-preses haalt uit naar NEC: 'Er is geen visie'

"En dan doel ik misschien nog wel meer op de Raad van Commissarissen dan op Bart van Ingen (de directeur, red)", aldus Van Delft in gesprek met Omroep Gelderland. "Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd om technische zaken, financiën, commercie en algemene zaken in één functie te stoppen? Niemand doet dat in de Eredivisie. Van Ingen is geen verkeerde gozer, maar hij is nog onervaren en heeft af en toe een baas nodig die hem op zijn flikker geeft. Het is ook raar dat hij zelf denkt dat hij dit allemaal kan."

"De leiding heeft niet de capaciteiten om NEC te runnen. Er is geen visie", vindt de voormalige preses. "Wat er nu is gebeurd, hebben zij veroorzaakt. NEC is al jaren zo'n lachertje. Die mensen moeten nu hun conclusies trekken, want deze degradatie schept verantwoording." Van Delft was bereid om de clubleiding te voorzien van adviezen. "Ze hebben ze twee jaar lang allemaal genegeerd. Ik wil altijd helpen, maar heb nooit iets van de clubleiding gehoord. Dat zet me nu zelf ook aan het denken."