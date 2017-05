Jonker blijft trainer van Wolfsburg

"Ik ben met VfL Wolfsburg overeengekomen dat ik trainer blijf", tekende Kicker op uit de mond van de oefenmeester. De 54-jarige Jonker heeft sinds eind februari de leiding bij de Duitsers. Hij volgde toen Valérien Ismaël op.

VfL Wolfsburg rekende in de play-off om promotie en degradatie af met Eintracht Braunschweig, door twee keer met 1-0 te winnen. "Ik ben erg blij en opgelucht", reageerde Jonker. "Ik begrijp ook de opluchting bij de spelers en fans, maar dit was het minimale wat we moesten bereiken. Ik zie geen reden om dit uitgebreid te vieren."