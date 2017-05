Janssen: 'Een slecht seizoen kan ertussen zitten'

“Mijn aandeel is niet heel groot geweest", aldus de 22-jarige Janssen tegenover de NOS. "Ik heb niet het aantal wedstrijden gespeeld dat ik verwacht had. Natuurlijk is dat teleurstellend. Het is voor mij niet het seizoen geweest waar ik op gehoopt had." De oud-speler van AZ vreest niet voor nog zo'n jaar. "Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Ik heb genoeg zelfvertrouwen. Voetbal is voetbal, het kan heel snel weer veranderen. We gaan het zien."

Dick Advocaat is als bondscoach terug bij Oranje. Vorig jaar was de Hagenaar al korte tijd betrokken bij het Nederlands elftal als assistent van de inmiddels ontslagen Danny Blind. "We hebben toen drie goede wedstrijden gespeeld", weet Janssen. "Maar dat lag aan ons allemaal, niet aan iemand specifiek. Hij was aanwezig, natuurlijk. Hij heeft ons daarin geholpen. We gaan nu weer lekker door. Als hij hier is, werken we naar belangrijke wedstrijden toe."

Oranje speelt woensdag een vriendschappelijke interland in en tegen Marokko, zondag wordt geoefend tegen Ivoorkust. Op vrijdag 9 juni wordt de interlandperiode afgesloten met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.