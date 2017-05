Dumoulin: ’Tijdens de Tour terug naar Italië’

De winnaar van de Giro d’Italia maakte daags na zijn heroïsche triomf echter bekend dat hij definitief de Tour overslaat. "Begin juli ga ik terug naar Italië", openbaarde hij op het vliegveld van Linate. "Ik heb in die periode een vakantie geboekt tussen Rome en Toscane. Ik ken die streek en vind de landschappen wonderschoon."

De verslaggever van La Gazzetta dello Sport, de Italiaanse sportkrant die verbonden is aan de organisatie van de Giro d’Italia, wilde direct weten of Dumoulin volgend jaar zijn roze titel komt verdedigen. Dumoulin kon daar nog geen antwoord op geven. "Mijn programma voor volgend jaar zal afhangen van de parcoursen van de drie grote rondes. Wanneer de Giro opnieuw twee mooie tijdritten kent, dan is de kans natuurlijk groter dat ik opnieuw terugkeer naar Italië."