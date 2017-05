Dat laatste kwam ook omdat de moeder van Hogenkamp ernstig ziek is en ingrijpende behandelingen moest ondergaan. Gisteren zag ze vanuit een rolstoel hoe haar dochter bij haar debuut in het hoofdtoernooi van Roland Garros de tweede ronde bereikte. De huidige nummer 105 van de wereld zal dankzij haar knappe overwinning op de voormalige topper Jelena Jankovic voor het eerst de top-100 in duiken. Dat was een lang gekoesterde wens van Hogenkamp.

"Ze heeft hele lastige weken gehad en ik heb diep respect voor hoe zij alles doet", zei Bertens na haar overwinning op Ajla Tomljanovic. En dan met tranen in haar ogen: "Dit raakt me gewoon, ik ben echt superblij voor haar. Ze is zo sterk en zo open over alles. Het is mooi om te zien hoe ze zich er steeds doorheen knokt."

"We kennen elkaar al uit de jeugd", zegt Hogenkamp over Bertens. "Ik heb elke dag wel even contact met Kiki. Haar support is erg prettig. Het is fijn als je van iemand weet dat die oprecht hoopt dat het goed met je gaat."

Hogenkamp praat makkelijk en met ingetogen trots over haar doorbraak. "Ja, ik wilde echt heel graag de top-100 in. Niet alleen omdat je dan de grandslamtoernooien rechtstreeks binnenkomt. Een ranking van 105 klinkt toch veel minder goed dan 95?"