Blom voelt zich niet te kijk gezet door de videoref. "Absoluut niet. Dit was wel een nieuwe ervaring en wennen, maar ik kan een beslissing goed wegzetten als ik een situatie niet goed heb beoordeeld. Bij het eerste penaltymoment volgde ik de bal en gebeurde de penaltysituatie elders. Het tweede moment viel het best te beoordelen achter het doel en daar stond ik niet. Ik wil niets liever dan alle situaties direct juist beoordelen, maar dat is onmogelijk. Ik ben blij met de videoscheidsrechter."

"De scheidsrechter op het veld blijft altijd leidend, ook bij de beoordeling van de beelden", legt Blom uit. "Al verwacht ik niet dat een arbiter vaak van mening zal verschillen met de videoref. Wellicht bij een handsbal in het strafschopgebied. Daar zijn veel verschillende interpretaties voor. Ik vind het ook fijn om zelf de beelden te zien."

Het gedrag van een arbiter verandert volgens Blom niet door de videoscheidsrechter. "Nee, je gaat absoluut niet anders fluiten. Achterover leunen is evenmin aan de orde. Het is mooi dat spelers van zowel NEC als NAC alleen maar complimenten gaven na afloop en het publiek zich ook niet tegen de arbitrage keerde. Iedereen weet dat dit systeem met de videoref fair is."