David Jensen gaat op de schouders na zijn heldenrol in de strafschoppenserie.

’Ongelooflijke ervaring’ voor FC Utrecht-goalie

35 min geleden

David Jensen was erbij toen FC Nordsjaelland in 2012 de Deense titel pakte, maar een feest als zondagmiddag in de Galgenwaard maakte de Deense goalie nooit eerder mee. "Een wedstrijd met zoveel emoties en met fans die zo intens meeleven, heb ik nooit eerder gespeeld. Een ongelofelijke ervaring", aldus de FC Utrecht-doelman, die uitgroeide tot de held van de penaltyserie.