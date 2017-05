Want Dumoulin nam geen blad voor de mond. Zo was hij niet te spreken over zijn landgenoten Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. Hij vroeg zich terecht af waarom drie Nederlanders geen pact kunnen sluiten en een Italiaan en een Colombiaan wel. Concurrenten Vincenzo Nibali en Nairo Quintana kregen er echter ook van langs, want Dumoulin verweet hen niet mee te rijden in een achtervolging. Hij hoopte zelfs dat Nibali en Quintana hun podiumplaatsen zouden verliezen. Zwijgen is zilver, spreken is goud.

Het is de schoonheid van de individuele sport. Het zou een voorbeeld moeten zijn van hoe alle sporten beleefd kunnen worden. Het is echter een utopie voor teamsporten. Daar zullen ze het voorbeeld van Dumoulin met jaloezie bekijken. Het is over het algemeen niet realistisch om deze openheid te verwachten als je met meerdere sporters een veld in moet.

In teamsporten doet iedere atleet zich beter voor dan hij of zij zich in werkelijkheid voelt. Zeggen dat je je niet zo lekker voelt of dat je poepnerveus bent, zorgt ervoor dat je het speelveld niet eens haalt. Je naam wordt doorgekrast in de opstelling. Ajax-coach Peter Bosz zei het nog voor de finale van de Europa League: een hond ruikt het als je angst hebt. Dus zelfs voor de coach geldt dat hij zich niet van zijn ’echte’ kant mag laten zien.

Het is ergens ook logisch: in het veld kan een speler, die niet helemaal in topvorm is, zich verschuilen. Een voetballer of hockeyer kan elke keer kiezen voor een risicoloos balletje breed of terug in plaats van zelf voor een actie gaan.

Dan kan hij een zesje scoren, terwijl je net als Dumoulin altijd voor een tien zou moeten gaan.

Iedere coach moet streven naar ultieme openheid. De dag beginnen met een rondje hoeveel uur elke speler geslapen heeft, werkt niet. Laat iedereen maar eens ’op z’n Dumoulins’ delen hoe ze zich voelen en wat ze er echt van vinden. En geef daar gezonde feedback op in plaats van het meteen in de kiem te smoren.

Want als je precies weet wie je rugdekking geeft en zijn sores en mores kent, dan pas ben je bereid om voor diegene door het vuur te gaan.