Publieksprijs voor judoka Van Dijke

"Gaaf dat zo veel mensen op mij hebben gestemd. Judo is doorgaans niet echt een sport voor het grote publiek, dus dit is een heel mooie erkenning", liet Van Dijke vanaf haar vakantie-adres in Frankrijk weten. De Europees kampioene begint volgende week met de voorbereiding op de wereldtitelstrijd, die over drie maanden in Budapest op het programma staat. "Een notering in de top-7 is een realistisch doel voor de WK", aldus Van Dijke.

Als winnares van de Publieksprijs ontvangt Van Dijke van Corendon Vliegvakanties een geheel verzorgde vakantie voor twee personen in het luxueuze Marble Stella Maris Ibiza of Marble Ama Andalucia in de Spaanse Algarve. Aan het einde van het jaar mag het publiek via telesport.nl uit de twaalf maandwinnaars de meest aansprekende sportprestatie van 2017 kiezen.