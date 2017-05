Iedere ochtend rij ik met een glimlach naar De Toekomst, omdat ik elke dag weer wat nieuws leer over mezelf. Nadat ik als sprintcoach in Bermuda terugkwam in Nederland kon ik echt geen ’nee’ zeggen tegen deze prachtige uitdaging. Ik was ook benieuwd wat deze functie voor mijn persoonlijke ontwikkeling zou betekenen en wat ik kon leren van Ajax, want ik wil mezelf blijven ontwikkelen, ook al ben ik 54 jaar. Mijn doel is dat Ajax het beste uit mij haalt, zodat ik het beste uit Ajax kan halen. Ik heb echt mijn droombaan op dit moment.

Wel moest ik erg wennen aan de harde voetbalcultuur en de prestatiedruk die je elke week voelt. Mensen onderschatten hoe zwaar de voetballerij is. Ik heb als bekende atleet tevens een bepaalde verantwoordelijkheid, wat ook extra druk geeft. Maar ik vind dat lekker, omdat het mijn prestaties verhoogd.

Ik wil weten wie ik ben als coach, want dan kan ik meer uit mijn manier van werken halen. Ik volg momenteel de Master in Coaching aan het Johan Cruyff Institute en zie sindsdien alles anders. Ik kijk veel groter en breder, waardoor ik meer risico’s durf te nemen. De inhoud van deze studie is zo nieuw in de coachwereld. Ik denk zelfs dat deze opleiding over 20 jaar een verplichting wordt. Wij coaches hebben deze studie echt nodig. Ik vind de confrontatie en uitdaging, die deze studie mij geeft, heel mooi. Ik ben een betere coach als ik weet wie ik ben en waartoe ik in staat ben.