AC Milan gaat door met coach Montella

De nieuwe Aziatische eigenaren beloonden Montella met contractverlenging. De 42-jarige Italiaan werd in de zomer van vorig jaar aangesteld als opvolger van Christian Brocchi, die op zijn beurt weer de taken had overgenomen van de ontslagen Sinisa Mihajlovic. Montella won met AC Milan de Italiaanse Super Cup, de eerste prijs voor de rood-zwarte brigade uit Milaan in vijf jaar tijd.

AC Milan presenteerde dinsdag met de Argentijnse international Mateo Musacchio de eerste aanwinst voor volgend seizoen. Meer versterkingen zijn op komst.