De als negende geplaatste Zverev kwam met een toernooizege in Rome op zak naar Parijs. Hij versloeg ruim een week geleden in de finale in de Italiaanse hoofdstad de Serviër Novak Djokovic en werd getipt als een van de outsiders voor de eindzege. De 33-jarige Verdasco was op het gravel in de Franse hoofdstad echter in vier sets te sterk.

De partij moest maandag bij een stand van 1-1 in sets worden afgebroken. Verdasco domineerde de partij dinsdag en won met 6-4 3-6 6-4 6-2.