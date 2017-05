premium

Bale voelt zich nog geen 100 procent

35 min geleden ANP

Aanvaller Gareth Bale van Real Madrid betreurt het dat hij na zijn enkeloperatie eerder dit seizoen snel is teruggekeerd op het veld. "Ik had een beetje meer tijd moeten nemen om helemaal te herstellen en aan te sterken'", bekende de 27-jarige Welshman in de aanloop naar de finale in de Champions League zaterdag tegen Juventus in zijn geboorteplaats Cardiff. "Helaas heb ik dat niet gedaan. Nu moet ik ermee leven. Ik heb ervan geleerd in elk geval."