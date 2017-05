De wedstrijd moest daarna worden afgebroken vanwege de invallende duisternis. De als twaalfde geplaatste Fransman moet woensdag proberen er nog een vijfde set uit te slepen. Olivo had de eerste twee sets met 7-5 en 6-4 gewonnen. Tsonga pakte met moeite de derde set in de tiebreak (8-6).

Tsonga is pas een keer eerder in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Dat gebeurde alleen bij zijn debuut in 2005. In 2015 haalde hij nog de laatste vier van het grandslamtoernooi in eigen land.