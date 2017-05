'Ziyech heeft ontzettend grote fout gemaakt'

"Ik heb Hakim in mijn selectie opgenomen", zei Renard dinsdagavond op een persconferentie. "Vooral op basis van zijn optredens in de kwart- en halve finalewedstrijden met Ajax in de Europa League. Toen speelde hij echt ontzettend goed. Hij verdiende een selectie, maar hij is hier niet. En ik kan je niet vertellen waarom."

Details

De linkspoot gaf eerder aan dat hij onder Renard niet meer voor het Marokkaans elftal wilde uitkomen. "En als je wil weten waarom, moet je dat hem zelf vragen. Ik ga er niet in de media op reageren. Ik kan twee uur praten over alle details rond Hakim, maar die houd ik voor mezelf. Wat in het team gebeurt, blijft in het team."

Foto: Hollandse Hoogte

Regels

De keuzeheer respecteert het besluit van Ziyech om zich niet bij de nationale ploeg te willen melden. "Maar in mijn ogen maakt hij een ontzettend grote fout. Hij is een grote jongen, een professional met nog maar een klein beetje ervaring. Ik heb totaal geen problemen met Marokkaanse spelers uit Nederland, dat zie je wel aan onze selectie. Het maakt me niet uit waar je vandaan komt, maar we hebben wel bepaalde regels. Het is nu dus aan hem."