"Ik denk dat iedereen wel snapt dat ik nu voor Nederland kies. Ik heb vanaf Oranje onder 15 ook alle jeugdelftallen doorlopen”, zegt de jongeling in de aanloop naar Marokko-Nederland. Als Aké op 9 juni in actie komt tegen Luxemburg, wordt een Hakim Ziyech-scenario voorkomen.

Eer

"Dan is de keuze voor Oranje definitief. Ook als ik maar twee of drie minuten mag maken tegen Luxemburg, is dat geen reden om aan mijn beslissing te twijfelen, want zelfs daar zal ik blij mee zijn. Het is een eer.”