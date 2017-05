Amrabat: 'Dat maakt duel met Oranje heel speciaal'

"Ik maak ze wegwijs, zoals de oudere jongens dat in 2011 bij mij ook hebben gedaan”, zegt de speler van Watford. De oefeninterland tegen Nederland valt in de ramadan, de vastenmaand, waarin de moslims alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen eten en drinken. Maar de Marokkaanse spelers klagen ondanks de verzengende hitte niet. "Het is warm, een graadje of 28, 29”, zegt de oudste Amrabat. "Tot nu valt het mee, is het nog niet zo zwaar. De ramadan is net begonnen en er wordt voldoende rust ingebouwd. We eten tot ongeveer halfvier ’s nachts voldoende en slapen daarna tot half twaalf in de morgen.”

Tropenrooster

Coach Hervé Renard hanteert volgens de oud-speler van onder meer Ajax (jeugd), PSV, Galatasaray en Malaga een tropenrooster. "Tot gisteren hebben we elke avond pas om kwart over negen getraind. Dat de wedstrijd om halfzes is (halfacht Nederlandse tijd, red.), is natuurlijk minder prettig. Maar daar moeten we gewoon zo goed mogelijk mee zien om te gaan.”

Niet extra gemotiveerd

Dat hij trots is op zijn jonge broertje, spreekt voor zich. "Hij doet het – net als Ayoub trouwens – geweldig bij FC Utrecht. En hun uitverkiezing is heel terecht, vind ik. Dat ik nu waarschijnlijk voor het eerst met Soef samen kom te spelen en dan nog tegen Nederland ook, maakt de wedstrijd extra speciaal. Nee, ik ben niet extra gemotiveerd, want ik heb altijd honderd procent motivatie. En meer dan honderd procent kan niet.”