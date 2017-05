'Nadal manoeuvreert zich zo in underdogpositie'

Dat zei Rafael Nadal in de aanloop naar zijn duel met Robin Haase, woensdagmiddag in de tweede ronde van Roland Garros.

Haase reageerde, na een frustrerende nederlaag in het dubbelspel, niet echt opgetogen over die complimenten. "Hij is er natuurlijk wel een koning in om zich bijna nog in de underdogpositie te manoeuvreren. Maar op gravel is het natuurlijk een heel moeilijk verhaal. De spelers die van hem winnen, kunnen dat in bijna alle gevallen alleen maar op hardcourt of gras."

Gemengde gevoelens

Haase kijkt met gemengde gevoelens vooruit: "Uiteindelijk is het mooi om tegen de sterkste gravelspeler ooit te staan op het sterkste graveltoernooi ter wereld. Maar ik had natuurlijk liever niet tegen hem gespeeld in de tweede ronde. Aan de andere kant; ik ben niet geplaatst en moet ook blij zijn dat ik hem niet in de eerste ronde tref."

Volgens Haase is Nadal tot nu toe de beste tennisser van het jaar. "Hij speelt harder, feller en met meer vertrouwen, dan vorig jaar. Hij heeft nu weer het initiatief en komt regelmatig naar het net. Nadal is op koers om weer de nummer 1 van de wereld te worden. Maar dat komt ook omdat Federer heeft gekozen om weinig te spelen."