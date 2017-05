Haase strijdbaar: 'Toch een kans tegen Nadal'

"Je hebt alles nodig om van hem überhaupt een set te winnen", vervolgt de Nederlandse tennisser. "Ik denk eigenlijk dat niemand een antwoord heeft op de vraag hoe je hem op gravel moet verslaan. De enige die dat lukte dit jaar was Dominic Thiem, en die speelde toen waanzinnig goed." En dan met een flauwe glimlach: "Misschien moet ik ook een paar enkelhandige backhands gaan slaan."

Lees ook op telesport.nl:

- Nadal manoeuvreert zich in underdogpositie

Het is volgens Haase niet verstandig om alleen maar de proberen de rally’s kort te houden en snel voor een ‘winner’ te gaan. "Als je met dat plan de baan op gaat, ben je kansloos. Ik moet bereid zijn die rally’s ook af en toe aan te gaan. Als ik dat niet doe, ga ik anders spelen dan ik gewend ben. Dan neem ik zo veel risico dat het eigenlijk over de top is."

'Niet niks te verliezen'

Tennissers die tegen absolute toppers moeten aantreden, krijgen vraag het advies om vooral te genieten. Maar Haase weet niet of dat gaat lukken? "Als je er in drie keer 6-1 vanaf gaat, weet ik niet of je kan genieten. Je tennist uiteindelijk om tegen dit soort tegenstanders op dit soort toernooien te spelen want dat is gaaf. Maar als je niet lekker speelt voor zoveel toeschouwers, is dat niet fijn. In die zin is het niet helemaal waar dat ik niks te verliezen heb."

Heel even lijkt Haase bij voorbaat moedeloos, maar hij weet zeker dat dit vlak voor de wedstrijd voorbij zal zijn. "Je weet dat je op papier weinig kans hebt, maar als je eenmaal op de baan staat, geloof je dat je kunt winnen. Dus daar ga ik voor. Ik ga niet voor een beetje meespelen. Ook al heb ik maar één procent kans, het is toch een kans."