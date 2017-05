Murray: los zaak-Court op voor Australian Open

De strenggelovige Court (74) had in een ingezonden brief in de krant West Australian gemeld dat ze niet meer vliegt met Qantas, omdat deze Australische maatschappij openlijk het huwelijk tussen gelijke seksen propageert. Oud-tennisster Martina Navratilova vond dat de naam Court niet langer verbonden kan zijn aan het tweede showcourt op Melbourne's Park, terwijl Samantha Stosur met een boycot van de baan dreigde.

Dat laatste vindt Murray een slecht idee. "Ik zie niet in waarom iemand een probleem heeft met het feit dat twee mensen die van elkaar houden met elkaar trouwen'', zei Murray in Parijs. "Maar als er actie moet worden ondernomen in reactie op haar uitspraken dan kunnen we beter voor het toernooi iets regelen. Ik denk niet dat je als speler tijdens een grandslam daarmee bezig zou moeten zijn.''