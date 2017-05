Wenger: 'Ik houd van Arsenal'

"Ik houd van deze club en ik kijk met veel optimisme vooruit naar de toekomst. We hebben gekeken naar wat we goed doen en wat er nog beter kan. We hebben een sterke selectie, die met een paar versterkingen nog succesvoller kan zijn", aldus Wenger, die de club dit seizoen naar de teleurstellende vijfde plaats in de Premier League loodste, maar afgelopen weekeinde wel de FA Cup won.

"We willen komend seizoen sterk voor de dag komen in de Premier League en daar gaan we deze zomer hard ons best voor doen. Ik ben het bestuur dankbaar voor het vertrouwen en ga er alles aan doen om meer prijzen te winnen met deze club. Dat is wat we allemaal willen en ook wat onze fans over de hele wereld eisen."

De verbintenis van Wenger liep deze zomer af, maar de 67-jarige Fransman ligt nu tot medio 2019 vast. Le Professeur trad in 1996 aan bij Arsenal en won met de club 16 prijzen. Het laatste landskampioenschap dateert echter van 2004.