"Ik wil hier laten zien wat ik kan en ben daar dan te veel mee bezig. Als ik iets minder speel, accepteer ik dat zelf niet. Ik bent elke keer alleen maar bezig met wat er fout gaat. Het is gewoon niet rustig in mijn hoofd en ik kan het niet accepteren als het even minder gaat", aldus een eerlijke Bertens, die naar eigen zeggen nooit in haar ritme kwam.

"Dat komt door zenuwen en losheid. Ik ben geen moment echt los geweest. Mijn benen niet, mijn armen niet. Dus ja, dan wordt het heel lastig. Er was geen één moment dat ik echt goed in de wedstrijd zat."

Vorig jaar strandde Bertens op het Franse gravel pas in de halve finale. De Nederlandse nummer 18 van de wereld had op een herhaling gehoopt. "Ik wil juist hier laten zien dat ik goed kan tennissen. Dat is niet gelukt. Hoe dat komt geen idee, maar daar zullen toch oplossingen voor moeten komen."