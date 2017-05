De Limburger werd namens koning Willem-Alexander door staatssecretaris Martin van Rijn van Sport benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dumoulin kreeg de boodschap in het stadhuis van Maastricht vlak voor zijn huldiging in de stad te horen. Duizenden mensen zijn in de stad bijeengekomen om de Giro-winnaar te huldigen. De wielrenner kreeg in het bijzijn van familie, vrienden en teamgenoten de versierselen opgespeld

Van Rijn roemde de wielrenner die zondag als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië wist te winnen. "Tom heeft de afgelopen weken veel losgemaakt in Nederland en laten zien dat we ook als klein land tot grootse dingen in staat zijn. De koning, het kabinet, wij allen zijn zeer trots'', aldus Van Rijn.

Tom Dumoulin met de Trofeo Senza Fine. Foto: Raymond Kerckhoffs