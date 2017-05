De Hagenaar zat echter niet bij de pakken neer na zijn verlies in de tweede ronde van Roland Garros.

"Ik vond dat ik in het begin veel te beter was... En toen was het inspelen voorbij", grapte Haase, die met 6-1, 6-4, 6-3 kopje onder ging op het court Philippe-Chatrier.

"Ik heb gevochten voor wat ik waard was, maar op de druk die Nadal op gravel kan uitoefenen, kun je je gewoon niet voorbereiden. Je bent continu aan het zoeken naar punten, maar hij bepaalt. Dit was uiteindelijk een kansloze missie, want ik liep vanaf het begin van de partij al achter de feiten aan, maar natuurlijk kan ik dit accepteren. Nadal is gewoon te goed."