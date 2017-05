"Ik heb altijd zelfvertrouwen gehouden", zei hij voor de camera van SBS6.

"Ik wist dat die doelpunten en assists ook wel bij Oranje zouden komen, want ik weet wat ik kan. Maar het is wel lekker dat dit nu ook gebeurt. Ik denk dat we aan onze hele ploeg een compliment moeten maken. Zij gingen er hard in en wij kwamen met tien man te staan. Toch hebben we met 2-1 gewonnen. Dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd van volgende week vrijdag tegen Luxemburg in de WK-kwalificatie."