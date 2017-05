Aké: 'Dat ga ik natuurlijk niet zeggen'

"Ik wist sinds de training van dinsdag dat ik zou gaan spelen", zei Aké, die in het duel met Marokko debuteerde voor het Nederlands elftal, bij Fox Sports. "Natuurlijk had ik op minuten gehoopt, maar als je in de basis staat is het helemaal mooi. Een jongensdroom die uitkomt."

Vermoeid

Aké was onderdeel van een onervaren Oranje-verdediging, met verder Wesley Hoedt (3 interlands), Matthijs de Ligt (2 interlands) en Joël Veltman, die met 15 caps de routinier van het kwartet was. "Het enige dat je kunt doen is hard trainen en laten zien dat je in de basis wilt", aldus Aké. "Aan het einde was ik een beetje vermoeid, maar dat was ook omdat we de laatste twintig minuten met een man minder speelden."

Zonder de weggestuurde De Ligt slaagde Nederland er wel in de 2-1 overwinning over de streep te trekken. "Het was geen beste wedstrijd, maar ook die moet je er uit slepen", wist Aké, die 90 minuten als linksback speelde. "Daar had ik al een tijdje niet meer gespeeld, het liefst sta ik centraal in de verdediging. Maar ik ga natuurlijk geen nee zeggen tegen de bondscoach als ik links achterin moet spelen", besloot Aké met een lach.