Oud-PSV'er heeft aandeel in Turks succes

Daardoor plaatst Konyaspor zich rechtstreeks voor de Europa League. Dat is slecht nieuws voor Fenerbahçe en Galatasaray, die nog strijden om de derde plaats van de Turkse competitie. Beide clubs moeten volgend seizoen in de voorronden van de Europa League uitkomen. Istanbul Basaksehir is al voor de laatste speelronde zeker van een tweede eindklassering, achter kampioen Besiktas.

Oud-PSV'er Jagos Vukovic had een bijdrage in het bekersucces van Konyaspor. De linksbenige verdediger, die tussen 2009 en 2013 tot slechts negen competitieduels voor de Eindhovenaren kwam, speelde het hele duel en benutte de derde strafschop voor de bekerwinnaar.